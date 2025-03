Ilfattoquotidiano.it - “Avevano eliminato il personaggio di Suor Costanza perché ho una certa età e pensano sempre che… Ma io non mollo, sto qui”: lo sfogo di Valeria Fabrizi

non le manda a dire. L’attrice che dal 2011 interpretanon avrebbe dovuto prendere parte all’ottava stagione di “Che Dio ci aiuti“, fiction di successo di Rai1: “È un ritorno in punta di piediio non ci sono dovevo proprio essere. Mi sono battuta per fare, l’proprio completamente eliminata.avendo unaetàche. (fa il segno tombale della croce, ndr) e io invece sto qua e non”, ha raccontato a “La vita in diretta“.Una partecipazione, alla terza e all’ottava puntata, non spinta dagli sceneggiatori che hanno deciso di rivoluzionare la serie.Angela ha lasciato il ruolo di protagonista aAzzurra interpretata da Francesca Chillemi, con la presenza di Elena Sofia Ricci ridotta a due episodi, il primo e l’ultimo della stagione.