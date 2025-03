Avete visto che ha fatto Signorini? Grande Fratello Shaila lo fa notare dopo la puntata

Leggi su Caffeinamagazine.it

forte l’ultima del, soprattutto per Lorenzo eche, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto sono finiti nel mirino di Alfonso. Con la mamma dell’ex velina ‘nascosta’ nella casa, il conduttore ha incastrato il modello tirando fuori una vecchia clip. A gennaio, si vede nel video, voleva spingereGatta tra le braccia di Emanuele Fiori per creare un triangolo.I due hanno negato e comunque cercato di giustificarsi equel blocco hanno avuto reazioni diverse. Lorenzo si è praticamente scagliato con mezza casa, soprattutto con Javier, mentrenella notte si è appartata con Chiara e Zeudi raccontando un’altra versione dei fatti del battibecco avuto con il pallavolista durante le nomination. In breve lui l’ha nominata e lei ha rivelato a tutti che di nascosto dice parolacce.