Autorità Tirreno Centrale, Annunziata diventa Commissario

Tempo di lettura: < 1 minutodi Gigi Caliulo Con la firma al decreto da parte del Ministro Salvini ieri Andreaè stato nominatodell’di Sistema Portuale del Mar, che gestisce i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. La nomina agiunge a poco più di un mese dalla scadenza del mandato da presidente della stessa: una scelta – si legge nel decreto – adottata per «la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa ed impedire stasi in relazione alla sussistenza di investimenti infrastrutturali, strategici per il paese». La nomina permette di evitare lo stallo sui progetti già avviati, soprattutto quelli relativi ai porti di Napoli e Salerno che prevedono un finanziamento attraverso il PNRR per un valore di 361 milioni di euro.