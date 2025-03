Ilfattoquotidiano.it - Autobus con con 44 alunni tampona un tir sulla A4: quattro feriti tra cui due bambini

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina 7 marzo, intorno alle 10,A4, in direzione Venezia, all’uscita di Cormano. A rimanere coinvolto è stato unche trasportava una scolaresca di una scuola elementare di Ivrea, diretta verso il bergamasco. A bordo del bus c’erano 44e alcune insegnanti, che non hanno riportato gravi ferite.Secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale, il conducente del bus, un uomo di 43 anni, hato un tir, finendo successivamente contro il guard-rail. Il conducente, che ha riportato gravi lesioni, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. A causa del violento impatto, anche due insegnanti e duesono rimasti. Isono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo: due di loro sono stati ricoverati al Bassini di Sesto San Giovanni, mentre gli altri sono stati portati al San Raffaele di Milano.