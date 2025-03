Ilrestodelcarlino.it - Auto si ribalta, illesi due giovani

Imola, 7 marzo 2025 – Paura all’incrocio tra le vie Bachelet e Santa Lucia. Attorno alle 16.45 un veicolo con a bordo dueè infatti finito fuori stradandosi danneggiando l’attigua segnaletica. Alla guida del veicolo c’era un ragazzo di 18 anni e, accanto, sul sedile del passeggero, un amico 19enne. La vettura, una Ford Fiesta, stava circolando in via santa Lucia con direzione verso Firenze, quando, svoltando bruscamente in via Bachelet, si è improvvisamenteta. Entrambi i ragazzi sono scesi indenni dal veicolo, seppur spaventati, e, grazie al pronto intervento di una pattuglia della municipale, già nelle vicinanze, il veicolo è stato prontamente rimosso e la strada liberata in poche decine di minuti, riducendo al minimo il disagio alla circolazione.