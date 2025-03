Liberoquotidiano.it - Auto a tutta velocità, "ho rischiato di morire": terrore per Giulio Berruti, il fidanzato di Maria Elena Boschi

Attimi diperdi. Il tutto durante la prima puntata di Pechino Express 2025, trasmessa il 6 marzo su Sky Uno., in coppia con Nicolò Maltese nel duo degli Estetici, ha vissuto momenti di tensione quando hadi essere investito da un'che trasportava i concorrenti Nathalie Guetta e Vito Bucci, noti come i Cineasti. L'attore ha tentato di fermare il veicolo mettendosi al centro della strada con le braccia aperte, ma l'non si è arrestata, costringendolo a spostarsi rapidamente per evitare l'impatto. Successivamente, davanti al conduttore Costantino della Gherardesca,ha espresso la sua preoccupazione per l'accaduto, affermando: "Ho quasidi, stavano per investirmi. Hanno spinto il loro driver a non fermarsi".