Ilrestodelcarlino.it - "Aule piccole e palestra ridotta alla primaria di Colbuccaro"

"Un progetto che peggiora la scuola invece di migliorarla". I gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni (nella foto), tornano ad accendere i riflettori sul progetto definitivo della nuova scuoladi. Questo dopo che nell’ultimo consiglio comunale, era stata bocciata la mozione, firmata da tutti i componenti della minoranza, mirata a chiedere un’assemblea pubblica per rendere partecipi i cittadini della frazione sulle modifiche dell’opera. "Abbiamo continuato a batterci per la scuola di, l’unica di cui si abbia ad ora un progetto avanzato:piùdell’attuale sede provvisoria,dell’80%, mensa troppo piccola e bagni ciechi – tuonano –. Il progetto è al vaglio dei tecnici permodifiche, ma la superficie totale resterà fortemente decurtata rispetto al progetto lasciato dall’amministrazione Cartechini, di quasi 500 metri quadrati in meno.