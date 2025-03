It.insideover.com - Aukus: l’Australia fissa le linee industriali e strategiche per i sottomarini nucleari

Il Governo australiano ha recentemente pubblicato un documento cheleper ida attacco a propulsione nucleare (SSN) che dovranno essere acquisiti secondo i dettami dell’accordo di partenariato strategico(Australia – Regno Unito – Stati Uniti). Si afferma nell’incipit chesta affrontando il suo ambiente strategico più impegnativo dalla Seconda Guerra Mondiale. La futura sicurezza australiana richiede chen Defence Force sia più integrata e focalizzata, in grado di produrre effetti che realizzino una strategia di denial (negazione della possibilità di azione). L’acquisizione dicon armi convenzionali e propulsione nucleare è un elemento fondamentale di questo approccio. I partner dihanno identificato il percorso per fornire questa capacità al, che però richiede un rapido potenziamento della capacità industriale sottomarina entro il prossimo decennio, aggiornando e sostenendo nel contempo anche la flotta di battelli della classe Collins attualmente in servizio nella Royal Australian Navy.