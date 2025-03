Lopinionista.it - Audizioni su partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali

ROMA – Martedì 11 marzo, presso l’Aula della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, le Comriunite Esteri e Difesa, nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito allaper l’anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025, nonché della Relazione analitica sullein corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2025, svolgono le seguenti:Ore 11.30 Rete Pace e Disarmo;Ore 12 Amnesty International.Giovedì 13:Ore 13.30 Oxfam;Ore 13.50 Alarm Phone;Ore 14.10 Mediterranea Saving Humans.Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.