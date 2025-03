Dayitalianews.com - Attacco russo in Ucraina: la reazione della Casa Bianca. Trump su Putin: “Sta martellando l’Ucraina”

La recente pioggia di missili russi sull’ha avuto ripercussioni fino a Washington. Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha reagito duramente al massicciocon razzi e droni che ha colpito infrastrutture strategiche ucraine, minacciando nuove sanzioni finanziarie e tariffe commerciali contro Mosca, condannando apertamente i continui bombardamenti.La risposta di: nuove sanzioni in vista?Dallo Studio Ovale è arrivato un messaggio tramite Truth Social, in cui il presidente ha espresso la sua preoccupazione per l’intensificarsi degli attacchi russi. “Visto che la Russia sta colpendo pesantemente l’sul campo di battaglia in questo momento, sto valutando l’imposizione di sanzioni bancarie e tariffe economiche su larga scala contro la Russia, fino al raggiungimento di un cessate il fuoco e di un accordo di pace definitivo“.