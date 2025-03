Oasport.it - Atletica, Furlani e Simonelli a caccia del podio nella seconda giornata dell’Euroindoor! Debuttano Iapichino e Mangione

Leggi su Oasport.it

degli europei indoor ad Apeldoorn e Italia adi medaglie con alcuni pezzi da novanta, fra cui Lorenzonei 60 ostacoli e Mattianel lungo. Entrano in scena altri azzurri che puntano in alto come Larissanel lungo, Catalin Tecuceanu negli 800, Alicenei 400 e Luca Sito sempre nei 400. La sessione mattutina scatterà alle 9.30, quella serale alle 18.50.In mattinata iniziano le prove dell’Eptathlon con i 60, il lungo e il peso. Il protagonista più atteso è il norvegese Sander Skotheim, fresco detentore del record europeo con 6484 punti ottenuti a Tallinn un mese fa. Argento agli ultimi Europei e Mondiali indoor, oltre che a Roma 2024, punta ora al primo grande successo internazionale dopo la delusione olimpica di Parigi, dove tre nulli nell’asta lo hanno estromesso dalla gara.