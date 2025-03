Oasport.it - Atletica, Furlani argento agli Europei Indoor. Mangione in finale, Kambundji da record, Ingebrigtsen ok

Ad Apeldoorn (Paesi Bassi) è andata in scena la seconda giornata degli2025 di. L’Italia conquista la prima meda per mano di Mattianel salto in lungo con un solo centimetro di distacco dal vincitore. Alicesi è qualificata brillantemente alladei 400 metri, da annotare ileuropeo dei 60 ostacoli firmato dalla svizzera Ditaji.RISULTATIOGGIFINALISALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Mattiaera il grande favorito per la meda d’oro, ma l’azzurro ha litigato con la rincorsa e con la pedana. Al quinto salto ha concesso addirittura 24 centimetri, ma è riuscito a portarsi al comando con 8.12 metri e stava pregustando il successo. Il primatista mondiale stagionale, però, è stato superando all’ultimo assalto dal bulgaro Bozhidar Saraboyukov per un solo centimetro (8.