Atletica | Europei indoor Furlani argento nel salto in lungo

AGI - Mattiaè medaglia d'nelinai Campionatidi Apeldoorn in Olanda. Sulla pedana dell''Omnisport Stadium' della città olandese, l'azzurro è atterrato a 8,12 metri. Oro, un po' a sorpresa, per il bulgaro Bozhidar Saraboyukov con 8,13. Bronzo allo spagnolo Lester Lescay con 8,12 (peggior serie di salti). È l'dila prima medaglia per la spedizione italiana agli Euronella terra dei mulini a vento. Mattia, 20 anni, romano delle Fiamme Oro, in finale ha commesso ben tre salti nulli sui sei complessivi. Ad esempio, al quintoha ottenuto la misura che è valsa il secondo posto ma ha lasciato sulla pedana 24 centimetri. Fino all'ultima serie di salti, l'azzurro, bronzo olimpico a Parigi 2024 eeuropeo outdoor a Roma 2024, aveva l'oro al collo perché Lescay, con la stessa misura, aveva commesso ben quattro salti nulli.