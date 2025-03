Atletica Europei indoor Apeldoorn 2025 | Mattia Furlani argento nel lungo azzurro beffato per un centimetro

Leggi su Sportface.it

ha vinto la medaglia d’aglidi, in Olanda. Primo podio per l’Italia in questa manifestazione continentale, con il ventenne di Rieti che si è fermato a 8.12 metri in una finale giocata sul filo dei centimetri. Un risultato che sicuramente non soddisfa, che ha “litigato” per tutta la gara con l’asse di battuta. Tra alcuni nulli per un’inezia e spazi generosamente concessi al momento dello stacco, il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha dimostrato di avere in canna ben altre misure. Alla fine l’oro va al bulgaro Bozhidar Sarâboyukov, che all’ultimo salto piazza il balzo da 8.13 con cui beffaper un. Medaglia di bronzo per lo spagnolo Lester Lescay, che salta 8.12 come l’ma finisce terzo per una peggior seconda misura.