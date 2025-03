Atletica Europei Indoor 2025 | Iapichino in finale nel lungo Diaz e Dallavalle ok nel triplo Simonelli out nei 60h

Leggi su Sportface.it

Larissainnel salto inaglidi Apeldoorn (Olanda). L’azzurra si qualifica direttamente grazie al 6.76 trovato al secondo tentativo, buono per giocarsi le medaglie nelladi domani sera (ore 20.29).ha aperto a 6.53 e si è ritrovata piuttosto indietro con in testa la svizzera Kalin (6.77) seguita dalla tedesca Mihambo (6.68) e dalla serba Gardasevic (6.67). Importante trovare subito la misura minima (fissata a 6.65) per la qualificazione all’ultimo atto a cui prenderanno parte, oltre alle già citate Kalin, Mihambo e Gardasevic, l’olandese Hondema (con season best di 6.70), la tedesca Assani (6.62), la spagnola Diame (6.59) e la bulgara Mitkova (6.59). “Oggi era importante conoscere la pedana. Sono felice di essermi riuscita a qualificare perché la tensione è sempre alta e si salti sono solo tre.