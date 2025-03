Oasport.it - Atletica: Dallavalle, Diaz e Iapichino in finale agli Europei Indoor. Simonelli eliminato, Tecuceanu avanza

Alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi) proseguono gli2025 dileggera, la mattinata della seconda giornata ha proposto le semifinali dei 60 ostacoli, oltre a una serie di qualificazioni e batterie. Andreae Andysi sono meritati ladel salto triplo con la prima e la seconda misura, Larissaha staccato agevolmente il pass per l’atto conclusivo del salto triplo, Catalined Eloisa Coiro sono stati promossi in semisugli 800 metri,anche Alice Mangione sui 400 metri. Scotta l’eliminazione di Luca Sito sul doppio giro di pista, mentre Lorenzosi è fermato a due centesimi dalladei 60 ostacoli.RISULTATIOGGISEMIFINALI60 OSTACOLI (MASCHILE) – Lorenzoè sembrato in crescita dopo il complicato inverno a causa di un problema muscolare e si è fermato a due centesimi dalla qualificazione alla: quinto posto nella prima semicon 7.