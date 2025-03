Oasport.it - Atletica, Carmassi e Di Lazzaro eliminate in semifinale sui 60hs agli Europei Indoor

Leggi su Oasport.it

Doppia eliminazione inper i colori azzurri da parte di Giadaed Elisa Dinei 60 ostacoli donne in occasione della sessione mattutina della seconda giornata dei Campionatidi2025, in corso di svolgimento sulla pista dell’arena Omnisport di Apeldoorn (Paesi Bassi) fino a domenica 9 marzo., dopo aver firmato ieri il personale in batteria con 7.98 scendendo per la prima volta in carriera sotto gli otto secondi netti, non è riuscita a ripetersi oggi su quei livelli arrivando quinta nella secondacon un discreto 8.04 e restando distante 7 centesimi dai due tempi di ripescaggio per l’ultimo atto della rassegna continentale al coperto.Buona prestazione nella primaper Di, che ha eguato il primato stagionale tando il traguardo al settimo posto con 8.