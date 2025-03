Oasport.it - Atletica, Alice Mangione inventa un doppio sorpasso da urlo e vola in finale agli Europei Indoor!

Una fantasticasi è qualificata alladei 400 metri, mostrando grandissima caratura agonistica, un piglio enorme e una caparbietà infinita. La siciliana si trovava in quinta posizione all’ingresso nel rettilineo conclusivo alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi), ma poi con un meraviglioso sprint tutto all’interno è riuscita a superare di forza la spagnola Eva Santidrian e la ceca Lada Vondrova (ree di avere lasciato troppo spazio alla corda), meritandosi così il terzo posto nella seconda semie l’accesso all’atto conclusivo, riservato alle prime tre classificate.era riuscita a superare la batteria del mattino grazie alla squalifica della britannica Amber Anning per invasione di corsia, poi in serata ha dato il massimo, mettendo in evidenza una grande maturità sportiva.