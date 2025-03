Calciomercato.it - Athletic, Valverde incantato dai romanisti: “Al ritorno spero nella metà di questo Olimpico”

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico dei baschi stregato dalla tifoseria giallorossa, poi un po’ di amarezza per la direzione arbitraleErnesto– calciomercato.itL’esce sconfitto dall’per 2-1 contro la Roma nell’andata degli ottavi di Europa League. Una partita condotta soprattutto dai giallorossi, anche persarebbe stato più giusto un pareggio.Nel postpartita le parole del tecnico dei baschi in conferenza stampa: “Partita equilibrata, simile a quella giocata a settembre. Due squadre che lottano e competono bene, a tratti loro sono stati superiori a noi e in altri lo siamo stati noi. Nel finale siamo rimasti in 10 e ci siamo dovuti difendere, abbiamo preso gol all’ultimo ma nel complesso è stata una partita da pareggio, una vittoria di misura. Purtroppo hanno trovato il gol nel finale, ma manca ila San Mames e cercheremo di rimontare”.