Atalanta Inter, non solo Posch: Gasperini continua a perdere i pezzi! Altro stop per la Dea

di Redazione, nonper la Dea: ecco il nuovo giocatore a rischio forfaitL’per le prossime sfide, tra cui quella contro l’del 29° turno del campionato di Serie A. Nei giorni scorsi era arrivata la notizia relativa alla lesione muscolare rimediata da Stefan, il quale tornerà con ogni probabilità dopo la sosta. I bergamaschi sono in piena emergenza infortuni in difesa, con Isak Hien cheoggi si è allenato parzialmente in gruppo e resta in forte dubbio per la sfida contro la Juventus.Inoltre si è fermato anche Daniel Maldini. L’attaccante prelevato dal Monza nella sessione invernale non s’è allenato stamattina a Zingonia per una fastidiosa lombalgia. Decisiva, ai fini della convocazione, la sessione sul campo di sabato pomeriggio: se riuscirà ad allenarsi, troverà posto in panchina.