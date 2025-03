Ecodibergamo.it - Atalanta, cresce l’ottimismo per Hien: lo svedese «vede» la Juventus

CALCIO. Venerdì 7 marzo il difensore nerazzurro si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe essere in campo domenica 9 all’Allianz Stadium di Torino (20,45). In caso di forfait spazio a uno tra Toloi e de Roon. Pasalic trequartista.