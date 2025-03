Asvis rubrica Europa e Agenda 2030 | Visione per l’agricoltura e il cibo nell’Ue per il 2040 e oltre

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Luigi Di Marco della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 25 febbraio 2025Il 19 febbraio la Commissione europea ha adottato l’attesapere il– plasmare insieme un settore agricolo e alimentare attrattivo per le future generazioni.La Comunicazione fa seguito al processo di dialogo sul futuro delavviatoun anno fa e alla relativa relazione finale, del 4 settembre 2024, e rappresenta uno degli elementi strategici per l’attività della Commissione contenuto nelle linee guida politiche 2024-2029. La Commissione evidenzia come il quadro dellasia parte integrante della più recente bussola per la competitività, guardando alle indicazioni dei rapporti Draghi sulla competitività, di Letta sul mercato unico e di Niinisto sulla preparazione alla risposta alle crisi,alle conclusioni del semestre di presidenza belga al Consiglio dell’Ue sul futuro della Pac.