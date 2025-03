Leggioggi.it - Assunzione giovani: tutti gli sgravi e incentivi in vigore nel 2025

Glicontributivi hanno l’obiettivo di ridurre gli oneri a carico dei datori di lavoro a fronte dell’di determinate categorie di soggetti altrimenti a rischio di incontrare difficoltà nell’inserimento-reinserimento nel mondo del lavoro, come in caso dio donne vittime di violenza oppure ancora cittadine e cittadini delle aree svantaggiate del paese. Attraverso un abbattimento del costo del personale, in questo caso rappresentato dai contributi previdenziali e assistenziali carico azienda, l’intento del legislatore è quello di spingere i datori di lavoro a ricorrere all’agevolata in ragione del risparmio in termini economici, favorendo così l’occupazione dei soggetti ritenuti meritevoli della tutela normativa.Tra i soggetti che portano in dote all’azienda glicontributivi figurano, tra gli altri:;persone portatrici di handicap;beneficiari dell’indennità di disoccupazione Naspi;over 50;donne svantaggiate;donne vittime di violenza;beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).