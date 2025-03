Ilfattoquotidiano.it - Assolto il trader Stefano Conti, era stato arrestato nel 2022. Oltre 400 giorni in carcere a Panama

Eraarrenelcon l’accusa di traffico di esseri umani a scopo sessuale a, maè libero perchéda ogni accusa dal Tribunale digiovedì 6 marzo “perché il fatto non sussiste”., 40 anni, originario di Cesano Maderno ma residente a, èrinchiuso neldi massima sicurezza di La Joya per400in condizioni ai limiti della vivibilità. Rischiava una condanna a trent’anni per accuse poi rivelatesi infondate perché le presunte vittime avevano ritrattato, dicendo di aver subito pressioni da parte della polizia.“Alla fineha vinto, noi lo abbiamo supportato, ma il processo lo ha vinto lui, da solo. Èveramente un caso di ingiustizia e abbiamo depositato il ricorso a Strasburgo per la violazione dei diritti umani – spiega l’avvocato Vincenzo Randazzo – Èbellissimo quando hanno confermato la piena assoluzione – ci avevano proposto più volte un accordo, sapendo che non avrebbero mai vinto e per tentare di portare a casa qualcosa”.