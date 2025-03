Dayitalianews.com - Assolti, il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli

Sentenze di assoluzione per: ultima tappa dell’iter processuale che vede coinvolti i due coniugi con Vincenzo Di Lauro, figlio del boss di Secondigliano Paolo detto ‘Ciruzzo ‘o milionario‘. I due erano accusati di aver collaborato con Di Lauro nelle attività imprenditoriali e finanziarie del gruppo di camorra di Secondigliano, in particolare nell’affare della fabbrica di sigarette clandesorganizzata ad Acerra, in provincia di Napoli. La sentenza, è arrivata al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato: il, Antoninoe Immacolata, vedova del boss Gaetano Marino, sono statidall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e partecipazione finalizzata alla produzione di sigarette di contrabbando.