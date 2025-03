Notizie.com - Assicurazione auto, come funziona la sospensione: durata, costi e riattivazione

Ladell’di un veicolo può risultare un’opzione molto vantaggiosa: tutto quello che c’è da sapere in merito.Glimobilisti, oltre al pagamento del bollo, sono obbligati a stipulare un’, necessaria per poter circolare un veicolo a motore. L’rappresenta un contratto tra l’assicurato e la compagnia con quest’ultima che si impegna a risarcire eventuali danni causati dall’assicurato a fronte del pagamento di un premio.la(Notizie.com)Idell’Rc, che negli ultimi anni sono saliti significativamente, variano in base alla compagnia scelta e ai servizi scelti dall’assicurato al momento della stipula del contratto. In alcuni casi, sia per quanto riguarda leche le moto, l’può essere sospesa, una soluzione che permette di risparmiare sui