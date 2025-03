Notizie.com - Assegno di inclusione, senza ricarica a marzo a chi non rispetterà questi obblighi

Diverse novità in arrivo per l’di: cosa cambia per la misura di sostegno già a partire dal pagamento di2025.L’di(AdI) e il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) sono le misure sostitutive del reddito di cittadinanza introdotte dal Governo Meloni nel maggio 2023 ed entrate in vigore dal primo gennaio del 2024. Per quanto concerne l’di, l’aiuto è dedicato a famiglie con ISEE pari o inferiore ai 10.140 euro e con almeno un minore, un disabile o un ultrasessantenne.dia chi non– notizie.comIl sussidio di base è di 500 euro, ma l’può salire a 630 euro laddove il nucleo familiare sia composto da due over-67. A partire dal 52025, grazie al nuovo calcolo dell’ISEE, l’accesso all’didovrebbe diventare più inclusivo.