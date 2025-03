Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, un trailer presenta la Digital Deluxe Edition

Ubisoft ha svelato ladicon unche ne evidenzia i contenuti esclusivi. Il gioco, atteso per il 20 marzo 2025, porterà i giocatori in un Giappone feudale dettagliato, con due protagonisti dalle abilità e strategie completamente diverse: Naoe, una shinobi veloce e letale nell’arte della furtività, e Yasuke, un guerriero imponente che affronta i nemici a viso aperto con una forza travolgente.Dopo aver rivelato le modalità grafiche su PS5 e PS5 Pro il publisher francese ha rivelato che gli utenti che sceglieranno lariceverà il Pacchetto Duplice Sekiry?, che include equipaggiamento speciale per entrambi i personaggi, l’esclusiva cavalcatura Bestia Sekiry? e l’oggetto cosmetico Dente del Drago. Inoltre, il Pacchetto Rifugio Sekiry? consentirà di personalizzare il proprio rifugio con quattro ornamenti esclusivi.