Aspettando l’8 marzo. Le donne e il Rinascimento. Il progetto degli studenti

Alla scoperta delledelferrarese. È l’obiettivo intorno a cui ruota ildell’istituto agrario Fratelli Navarra, presentato ieri e realizzato daglisotto la guida della docente Mary Malaguti che ha avuto il patrocinio del Comune. L’evento è stato introdotto da Stefano Giatti, responsabile scientifico dell’istituto, e ha visto la partecipazione del vicepreside Roberto Orlandi, che ha portato i saluti del dirigente scolastico Massimiliano Urbinati, sottolineando il valore formativo di progetti come questo, che permettono aglidi coniugare la ricerca storica con strumenti digitali e metodologie didattiche innovative. Il, supportato dalla Fondazione e rappresentata da Giovanni Poletti, ha coinvolto attivamente glidelle classi III EM, III CM, IV AM, IV CM e IV EM, che hanno lavorato alla realizzazione di tre itinerari storico-culturali dedicati alle figure femminili della Ferrara rinascimentale, come ha spiegato Malaguti.