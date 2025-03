361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 6 marzo 2025

Leggi su 361magazine.com

Bene la fiction RaiNella serata di ieri, giovedì 6, in onda su Rai Uno, la seconda puntata della fiction Che Dio Ci Aiuti si impone con 3.680.000 spettatori pari al 20.6% di share.Alle spalle, su Canale5 Grande Fratello 18 non va oltre 1.954.000 spettatori con uno share del 15.4%.Su Rai2 Detectives: Casi risolti e irrisolti registra 427.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte: Parte II conquista 1.056.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.000.000 spettatori e il 6.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.012.000 spettatori (7%). Su La7 PiazzaPulita porta a casa 913.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 per l’UEFA Europa League: Ajax – Eintracht Francoforte ottiene 614.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 690.