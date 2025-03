Dilei.it - Ascolti tv del 6 marzo, Che Dio ci aiuti 8 contro il Grande Fratello

Nella serata televisiva del giovedì si scontrano per la seconda volta, Che Dio ci8, la fiction di Rai 1 con Francesca Chillemi, e il, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.Su Rai 1 siamo arrivati alla seconda puntata dell’ottava stagione di Che Dio ci, dove è protagonista indiscussa Suor Azzurra, alias Francesca Chillemi, che ha scoperto che Cristina ama disegnare, per questo vuole convincerla a frequentare un corso online di disegno, anche se la ragazza sembra non volerne sapere. Pietro, nel frattempo, ha un segreto che tiene nascosto al padre, non si è presentato all’esame per l’Accademia dei Carabinieri.Canale 5 ha mandato in onda il consueto appuntamento del giovedì con ilche si sta per concludere dopo mesi di programmazione e il televoto è diventato al cardiopalma.