Ascolti Tv 6 marzo ‘Che Dio ci aiuti’ 3 6 mln e 20 6% Grande Fratello 2 mln e 15 7%

Nella serata tv di ieri, giovedì 62025, in total audience gliregistrano le seguenti medie: in access su Rai1 ‘Cinque minuti’ 4.743.000, 23%; ‘Affari Tuoi’ 5.823.000, 26.7%; Su Canale5 ‘Striscia la notizia’ 2.727.000 telespettatori, share 12.5%. Su La7 ‘Otto e mezzo‘ 1.879.000 telespettatori, share 8.6%. Su Rai3 ‘Il cavallo e la torre’ 1.187.000, 5.7%; ‘Un posto al sole’ 1.537.000, 7%. Su Rete4 ‘4 di sera’ 1.142.000 telespettatori, share 5.4% e 1.009.000, 4.6%.In prima serata su Rai1 la serieDio cinel primo episodio 4.087.000 telespettatori, share 20.4% e nel secondo 3.375.000, 20.6% per una media di 3.680.000 telespettatori, share 20.6%. Su Canale5 ‘’ 2.013.000 telespettatori, share 15.7%. Su Rai 3 ‘Splendida Cornice’ 1.099.000, 6.2%. Su Rete4 ‘Dritto e rovescio‘ 1.