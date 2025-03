Cesenatoday.it - Arte culinaria romagnola: appuntamento con il corso di cucina "Con le mani in pasta"

Leggi su Cesenatoday.it

"Con lein" è il minidiorganizzato da Destination Management Company - I Percorsi del Savio in programma per mercoledì 12 marzo. Ilsvela i segreti della preparazione di due primi piatti simbolo della tavola, come i cappelletti e i passatelli. Una.