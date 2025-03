Ilfoglio.it - Arrivano i robot

Leggi su Ilfoglio.it

Sono anni di grande interesse per laica. Alcune delle più grandi aziende tecnologiche, come Apple, Meta, Tesla, Boston Dynamics, Amazon, ma anche importanti realtà cinesi, come Byd e Gac, stanno investendo molto nel settore, in modi diversi. Al punto che viene da pensare che, se non ci fossero le intelligenze artificiali a catturare la maggior parte dell’attenzione mediatica, sarebbero proprio ila next big thing. Non si tratta, quindi, solo di aziende specializzate, come Boston Dynamics, diventata nota per i suoidalle capacità atletiche avanzate, come il celebre Spot, il-cane giallo. Ascolta il podcast sullo stesso argomento Tra le prime società “mainstream” a puntare sul settore c’è Tesla, che nel 2021 ha presentato il prototipo di unumanoide, oggi noto come Optimus.