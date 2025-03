Unlimitednews.it - Arriva a Catania la mostra di “Tolkien. Uomo, Professore, Autore”

(ITALPRESS) – Per i settant’anni dalla pubblicazione de Il Signore degli Anelli,ospiterà dall’8 marzo al 31 luglio 2025 a Palazzo della Cultura la grandededicata a John Ronald Reuel, creatore della celebre epopea della Terra di Mezzo che ha plasmato un nuovo immaginario per il mondo contemporaneo e lo ha reso uno degli autori più letti del pianeta.“” racconta il percorso umano, il lavoro accademico, la potenza narrativa e la forza poetica del celebre romanziere attraverso un viaggio senza eguali, grazie al quale appassionati e pubblico saranno introdotti nella grandezza di questoe comprenderanno quanto la sua straordinaria conoscenza del mondo antico siano alla base del suo processo creativo. Questa è la prima esposizione di tali dimensioni mai allestita in Italia che pone lo scrittore al centro di tutto e nella quale sarà possibile scoprire le varie sfaccettature della sua vita: l’, padre e amico, accademico,di saggi e pubblicazioni ancora oggi fondamentali nello studio della letteratura in antico e medio inglese, il narratore e sub-creatore della Terra di Mezzo; ci sarà anche spazio per raccontare il rapporto che lo ha legato al nostro Paese e la storia editoriale italiana delle sue opere oltre a ciò che ha ispirato nell’arte, nella musica e nel mondo dei fumetti.