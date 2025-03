Gamberorosso.it - Arriva a Bologna una super focacceria. E ci sarà pure la focaccia al ragù

Leggi su Gamberorosso.it

Tutto è nato con la Cicloa Udine, dimostrazione tangibile dell'amore verso la Puglia (e le sue focacce). Poi c'è stata l'inaugurazione di Mamm Pane, Vino e Cucina e ora il pugliese Roberto Notarnicola e la socia, nonché moglie, Chiara Campeisno a.La storia di Mamm a UdineÈ stata di Roberto Notarnicola e della moglie Chiara Campeis l'idea di aprire la prima ciclod'Italia, sposando bici e focacce. Dal 2015, da Mamm Cicloa Udine, si sfornano infatti focacce pugliesi (in onore della regione d'origine di Roberto) a base di biga e lievito madre e farine selezionate, valorizzate dai prodotti provenienti da piccole produzioni a filiera corta. Un successo in città che ha dato linfa per aprire, nel 2020, periodo non facile, Mamm Pane, Cucina e Vino, un forno bistrot che lo scorso anno ha ottenuto i Tre Pani, massimo riconoscimento della guida Pane e panettieri d'Italia del Gambero Rosso.