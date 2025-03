Quifinanza.it - Arretrati nella busta paga di marzo 2025 fino a 1.000 euro a per i dipendenti statali

Leggi su Quifinanza.it

Novità in arrivo per ipubblici italiani. A partire dauna parte della categoria avrà diritto a un incremento significativo in, con uno stipendio extra che potrebbe arrivarea mille.Gli aumenti retributivi sono stati stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), raggiunto dopo una lunga trattativa con le organizzazioni sindacali, e variano in base al settore e al ruolo ricoperto. Vediamo nel dettaglio quali sono le categorie coinvolte.Uno stipendio extra per ipubblicidunque porterà significative novità per moltipubblici italiani. A partire da questo mese, una parte di essi vedrà un incremento sostanziale della propria retribuzione, con un aumento che potrà raggiungere i mille.L’incremento salariale per ipubblici è stato stabilito attraverso il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).