Arrestati gli avvocati Scaccia, padre e figlio a Verbania. Operazione della Guardia di Finanza

Sono stati tratti in arresto dai militari delle fiamme gialle, Alfredo e Gabriele, due notidel foro di Frosinone assieme ad un carabiniere. Gli arresti sarebbero riferiti ad una vicenda risalente tra il 2023 e 2024, per una bancarotta avvenuta in Piemonte su cui indaga la Procura di.Gli arresti sarebbero stati infatti emessi dalla Procura piemontese con l’accusa di corruzione, accesso abusivo a sistemi informatici e rilevazioni di segreto d’ufficio.Un fulmine a ciel sereno che sta facendo molto discutere in città, visto che Alfredoè anche il fratello del vicesindaco di Frosinone e Gabriele, il nipote. Attualmente Alfredosarebbe in stato di arresto, mentre ilGabriele e il carabiniere coinvolto sono agli arresti domiciliari.