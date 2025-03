Oasport.it - Arnaldi e Gigante: per entrambi un 2° turno proibitivo a Indian Wells

Nella notte italiana gli azzurri Matteo(qualificato) e Matteohanno vinto all’esordio nel tabellone principale dei BNP Paribas Open 2025 di tennis e domani torneranno in campo per il secondodel torneo ATP Masters 1000 di, in California.Il qualificato italiano Matteo, vittorioso in rimonta per 3-6 6-1 6-4 sull’argentino Sebastian Baez, però, ora dovrà vedersela con il numero 3 del seeding e 4 del ranking ATP, il padrone di casa statunitense Taylor Fritz, contro il quale non ci sono precedenti sul circuito maggiore.L’azzurro Matteo, invece, all’esordio ha piegato la resistenza dell’altro statunitense Aleksandar Kovacevic, battuto in tre set per 6-3 5-7 6-4, ed ora dovrà affrontare il numero 7 del tabellone, il russo Andrey Rublev: nei precedenti l’italiano è in svantaggio per 1-2.