Lanotiziagiornale.it - Armare l’Europa fino ai denti: disco verde dai 27 leader

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ursula von der Leyen non rinuncia ad agitare, per sponsorizzare il suo piano di riarmo delda 800 miliardi al vertice straordinario a Bruxelles, lo spauracchio delle minacce che graverebbero sul Vecchio Continente.“È un momento spartiacque per. È anche un momento spartiacque per l’Ucraina.affronta un pericolo chiaro e presente.deve essere messa nelle condizioni di difendersi e proteggersi e dobbiamo mettere anche l’Ucraina nelle condizioni di difendersi e far pressione per una pace giusta e duratura”, ha detto la presidente della Commissione Ue.Il primo fan del piano Ursula è ZelenskyIl primo fan di questo piano è ovviamente ilucraino che ha partecipato ieri al summit. “Accolgo con favore – ha detto Volodymyr Zelensky – gli sforzi della Commissione europea per ri, e il piano ReArm Europe è l’iniziativa giusta.