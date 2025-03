Lanazione.it - Aria di primavera: 10 idee su cosa fare questo weekend in Toscana

Firenze, 7 marzo 2025 – Nel secondodi marzo, in, ogni città si prepara a sfruttare l’diproponendoper ogni tipo di interesse: dagli amanti dell’antiquario agli amanti della forchetta, per non dimenticare il Carnevale che continua ada protagonista in molte province toscane. Ecco 10che vi proponiamo. 1 – Mostra Antiche Camelie della Lucchesia a Capannori (Lucca). L’8 e il 9 marzo dalle 10 alle 18 si terrà a Pieve e Sant'Andrea di Compito, nel comune di Capannori la 36° edizione della manifestazione dedicata al fiore della camelia e al tè che attira ogni anno turisti da tutta Italia. Il programma è vario: la mostra scientifica del fiore reciso, il mercato di camelie, il Camelieto, le visite alla torre di segnalazione e alla Chiesa di S. Andrea di Compito, la cerimonia del tè giapponese, mostre di pittura e fotografiche, degustazioni di tè all’aperto e nelle ville, degustazioni di prodotti tipici locali e delle acque del Compitese, concerti e passeggiate alla scoperta della flora e della fauna locali e del rio Visona e molto altro.