Arezzo, una notte per sognare. Bucchi: "Spal sa far male ma noi di più. Avanti con Ogunseye, poi vediamo»

Alla ricerca della continuità. L’fa visita allaquesta sera con l’obiettivo di allungare la serie di risultati utili e centrare un’altra prestazione convincente. Durante la stagione, gli amaranto sono stati penalizzati da alti e bassi chenon vuole vedere nella sua gestione. "Le vittorie devono darci serenità, ma non rilassatezza – ha sentenziato l’allenatore – Andiamo in uno stadio bellissimo per fare la partita, giocare ancora meglio delle volte scorse e vincere". Dall’altra parte c’è unain piena zona playout, con la peggior difesa del girone, non vince in casa da fine novembre e con una tifoseria sul piede di guerra. Sulla carta, però, ha una rosa di alto livello. "Hanno giocatori che se azzeccano la partita possono fare. Sappiamo di affrontare una squadra forte che per qualità non ha nulla da invidiare alle prime della classe", ha avvertito il tecnico amaranto.