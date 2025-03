Lanazione.it - Arezzo, modifiche ai percorsi bus per lavori in via Mecenate

Leggi su Lanazione.it

, 7 marzo 2025 – Ada causa disulla sede stradale, dalle 8.30 di lunedì 10 marzo e fino alle 19 di venerdì 18 aprile 2025, sarà istituito il divieto di transito in vialenel tratto compreso tra l’intersezione con via Tortelli e Via Benedetto da Maiano. Le linee bus di at Q, SI381 e U (nella sola giornata di sabato) e la linea G (per tutta la durata dei) in uscita dalla città, giunte in viale, svolteranno a destra in via Duccio di Boninsegna per poi riprendere il regolare percorso dalla rotatoria di via Leonardo da Vinci (Esselunga). Per quanto riguarda il transito in entrata in città, le linee Q – SI381 – U (nella sola giornata di sabato) e le linee G – T – 21S – 22S – 138 – LS5 – LS6, giunte alla rotatoria di via Leonardo da Vinci (Esselunga), usciranno su via Duccio di Boninsegna, svolteranno a sinistra in viae riprenderanno regolare percorso.