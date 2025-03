Ilrestodelcarlino.it - Area ristoro nel parco di via Milazzo donate due panchine al Quartiere 2

Festina Lente, onlus che segue il progetto del riuso a Pesaro e gestisce il bottegone della solidarietà in via Toscana, ha donato quattroe due tavoli alCinque Torri e Santa Veneranda. L’inaugurazione è avvenuta ieri pomeriggio, neldi via. L’associazione ha incassato i ringraziamenti del sindaco Andrea Biancani. L’assessore Mila Della Dora, ai presenti, ha ricordato il progetto del riuso: "Piazza Redi, via Toscana, via Rossi sono i tre punti dove i cittadini possono portare gli oggetti che non usano più – ha detto –. Se in buone condizioni possono tornare sul mercato come articoli di seconda mano. Festina Lente che è una Onlus, restituisce alla comunità i “guadagni” delle vendite, attraverso la sistemazione degli spazi comuni della città".