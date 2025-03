Aranova ok all’ampliamento del trasporto pubblico e sicurezza sulle strade

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 7 marzo 2025 – “Un ulteriore passo in avanti per potenziare illocale adcon l’obiettivo di ampliare questo servizio anche su via Austis, via Villamar, via Uras e garantire, finalmente, una maggiorestradale e pedonale su quel tratto di strada”. Lo dichiara, Francesca De Pascali, consigliere comunale lista civica ‘Crescere Insieme’, presidente commissione trasporti e delegata al decentramento Comune di Fiumicino“Una problematica che da anni i cittadini sollecitano – prosegue – e che da subito, con il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini che ringrazio, abbiamo portato all’attenzione dell’amministrazione comunale. Nella commissione congiunta trasporti/lavori pubblici è stata approfondita la possibilità, in termini di, di istituire una nuova viabilità provvisoria proprio per consentire il passaggio del Tpl e, a pedoni e automobilisti, e un migliore transito viste le dimensioni della carreggiata.