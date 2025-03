Laspunta.it - Anzio, l’8 marzo celebrato nel ricordo del ruolo delle donne durante e dopo la guerra

“Illa”. È il tema che sarà affrontato sabato 8alle 17 presso la sala consiliare di Villa Sarsina, ad, nell’ambitoiniziative per l’81° anniversario dello sbarco alleato.Saranno presenti all’incontro la giornalista Barbara Palombelli, Adele Di Consiglio che a 92 anni ricorderà la deportazione e uccisione dei familiari nel 1944, dovuta alle leggi razziali, e la nipote, Grazia, che porta avanti la memoria della famiglia.“Sarà un modo diverso di celebrare l’8, giornata internazionale della donna – ha detto il sindaco, Aurelio Lo Fazio – e abbiamo voluto inserire l’evento tra quelli per ricordare lo sbarco proprio per sottolineare ilavuto dallenel periodo bellico e in quello della ricostruzione”.La vicenda di Adele è stata ripresa anche dal testo “Adele, Celeste e Giorgio: tre storie die Nettuno” che ripercorre le atrocità subite solo perché ebrei e la forza di andare avanti.