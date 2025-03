Ilfattoquotidiano.it - Anziano ucciso nel Padovano, fermato il convivente: ha ammesso l’omicidio

È stato arrestato a Monfalcone il quarantenne Alessio Battaglia, ricercato per la morte del suoFranco Bernardo Bergamin, undi ottant’anni il cui cadavere è stato trovato mercoledì in due sacchi dentro l’armadio di un’abitazione a Limena (Padova). Battaglia, accusato di omicidio, aveva fatto perdere le tracce fino alla notte tra giovedì e venerdì, quando è stato individuato dai carabinieri in un’abitazione nella città in provincia di Gorizia, dove si era rifugiato da un conoscente. A quanto apprende l’Ansa da fonti inquirenti, hadi averl’durante una lite. Sottoposto a fermo dal pm, è stato trasferito nel carcere di Padova.Secondo gli accertamenti svolti dal medico legale, la morte di Bergamin risale a oltre dieci giorni fa: ad avvertire le forze dell’ordine era stata la sorella, che non aveva sue notizie da giorni.