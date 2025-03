Tpi.it - Anziano trovato morto nell’armadio a Padova, arrestato il coinquilino 40enne: giallo sul movente

Un uomo di 40 anni, Alessio Battaglia, è statocon l’accusa di aver ucciso ilFranco Bernardo Bergamin, 80 anni, il cui cadavere è statodue giorni fa chiuso in due sacchi dentro un armadio nella casa dove i due abitavano a Limena, in provincia di.Battaglia, che era ricercato da quasi due giorni, è stato rintracciato dai Carabinieri a casa di un’amica a Monfalcone, in provincia di Gorizia nella serata di ieri, giovedì 6 marzo.Durante l’interrogatorio ilha confessato di aver commesso l’omicidio.Il corpo di Bergamin, del quale non si avevano notizie da due settimane, era statomercoledì 5 marzo in un armadio nel ripostiglio dell’abitazione, racchiuso in due sacchi neri della spazzatura sigillati con del nastro adesivo.La vittima, senza vestiti, aveva le caviglie strette da due fascette, e sulla testa presentava delle lesioni rilevanti: sul corpo i primi segni di decomposizione.