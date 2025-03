Ilpescara.it - Antonio Arena da record: è il primo 2009 a esordire e segnare nei pro in Italia

Lo chiamavano già "Il Predestinato", si è capito subito il perchè alla prima tra i professionisti. Pescara-Lucchese 4-1 del 7 marzo 2025 è diventata così una gara storica, non per la prima doppietta in Serie C per Luca Valzania, ma per un grandefirmato da, che a febbraio ha.