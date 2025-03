Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 7 marzo 2025 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, venerdì 7è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 7, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda l’ultima parte della puntata registrata lo scorso 24 febbraio. E si tornerà a parlare proprio di Gianmarco. Dopo l’esterna con Cristina e i dubbi del tronista, che è convinto che la vita della corteggiatrice sia totalmente diversa dalla sua e ha paura che lei sia lì solo per le telecamere, il barbiere romano è uscito anche con Francesca. E pure con lei è stato al mare. Tutto sembra andare bene, anche se Francesca pare avere con lui un approccio più amicale.